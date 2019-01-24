День финансов, 29 января: о выплатах безработным, строительной амнистии, качестве электроэнергии

29 января, вторник. О деньгах безработных и трудоустроенных:

Сколько государство может выплатить безработному. Предусмотренные выплаты для безработных в Украине варьируются. Важны размер стажа и заработной платы на момент освобождения. Так, минимальная сумма выплаты – 610 грн, и максимальная – 7700 грн. По данным Госстата, в декабре безработными зарегистрировались в службе занятости 341,7 тыс. человек, которые получают ежемесячно в среднем 2876 грн помощи.

Куда ехать за высокой зарплатой. Госстат сообщает, что средняя заработная плата в Украине в декабре 2018 года составила 10 573 гривны. В отраслевом разрезе зарплаты выше средних были в секторе ИТ – 15 518 грн. В региональном разрезе наибольший показатель зафиксирован в Киеве – 16,5 тыс. грн. В то же время в правительстве отмечают, что достигнутый показатель средней зарплаты вполне соответствует расчетам и прогнозам Кабинета Министров.

В то же время выросла задолженность по зарплате. За 2018 год задолженность по выплате заработной платы выросла на 276,7 миллиона. По состоянию на 1 января общая сумма задолженности по зарплате составила 2645,1 млн грн. Это на 174,3 млн грн меньше, чем месяцем ранее. Больше всего работникам задолжали в Донецкой и Луганской областях.

Как написать жалобу на качество э/э. В случае, если потребитель получает неудовлетворительное качество электроэнергии, ему необходимо подать письменную жалобу электрораспределительной компании. Жалоба может рассматриваться 15 или 30 суток. В результате рассмотрения компания должна устранить причины неудовлетворительного качества за 30 или же за 180 дней.

Как воспользоваться строительной амнистией. Строительная амнистия предусматривает продление срока регистрации документов на частные, дачные и усадебные дома и гаражи площадью до 300 квадратных метров и построенные до 2015 года. За 4 месяца прошлого года украинцы смогли узаконить 9 тысяч домов. Чтобы воспользоваться “строительной амнистией”, необходимо подать перечень документов, которые можна увидеть по ссылке, в органы государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСИ).

Когда Украина подаст заявку на вступление в ЕС. Петр Порошенко заявил, что в 2024 году Украина подаст заявку на вступление в Европейский союз. “Нет никакого сомнения, что мы получим и начнем выполнять план действий по вступлению Украины в НАТО”, – заявил Глава государства.