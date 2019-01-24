"Строительная амнистия": кто воспользовался ею в Украине

В Украине эта процедура начала действовать с сентября 2018-го и предусматривает продление срока регистрации документов на частные, дачные и усадебные дома и гаражи площадью до 300 квадратных метров и построенные до 2015 года.

Это механизм легализации объектов незначительного класса последствий (СС1), которые были построены без необходимых разрешительных документов.

На кого распространяется

На здания и сооружения сельскохозяйственного назначения, которые были построены до марта 2011 года.

По данным Минрегиона, за 4 месяца “строительной амнистии” 2018 года украинцы узаконили примерно 9 тысяч домов.

По индикатору “Получение разрешений на строительство” в ежегодном рейтинге Doing Business Украина поднялась на 35-ю строчку, улучшив свои позиции сразу на 105 пунктов. В этой категории мы обогнали такие страны, как Австрия, Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Япония.

Какие документы нужны, чтобы воспользоваться строительной амнистией:

заявление о принятии объекта в эксплуатацию (в случае наличия совладельцы земельного участка/указанного объекта подписывают тоже);

экземпляр заполненной декларации о готовности объекта к эксплуатации;

отчет о проведении технического обследования и заверенные копии документа, дающего право собственности или пользования земельным участком соответствующего целевого назначения, на котором размещен объект;

технический паспорт с отметкой о возможности размещения и надежной и безопасной эксплуатации объекта.

С этими документами необходимо обратиться в органы государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСИ).

Решение о принятии объекта в эксплуатацию после технического обследования орган государственного архитектурно-строительного контроля обязан принять в течение 10 дней с момента подачи заявления.