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НКРЭКУ предоставила инструкцию относительно жалоб на качество электроэнергии

НКРЭКУ предоставила инструкцию относительно жалоб на качество электроэнергии

Потребители могут подать письменную жалобу электрораспределительной компании относительно неудовлетворительного качества электрической энергии.

Об этом сообщает глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко в Facebook.

Что делать, если у потребителя неудовлетворительное качество электроэнергии? Необходимо подать письменную жалобу электрораспределительной компании.

Сколько рассматривается жалоба? В течение 15 дней, а в случае проведения измерений – в течение 30 дней.

Если жалоба не рассмотрена в этот срок? В случае несоблюдения указанных сроков компания предоставляет компенсацию.

Компания должна будет устранить причины неудовлетворительного качества:

  • в срок 30 дней в случае возможности их устранения оперативными действиями персонала;
  • в срок 180 дней в случае необходимости проведения строительных работ или замены элементов сети.

Если компания отклоняет жалобу потребителя? Компания должна предоставить документы, подтверждающие его вину, или результаты измерения (в течение не менее 7 дней), подтверждающие соблюдение параметров показателей качества электрической энергии. В случае несогласия с результатами рассмотрения жалобы потребитель можете обратиться в НКРЭКУ.

По материалам Finance.UA
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