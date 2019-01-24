НКРЭКУ предоставила инструкцию относительно жалоб на качество электроэнергии

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Потребители могут подать письменную жалобу электрораспределительной компании относительно неудовлетворительного качества электрической энергии.
Об этом сообщает глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко в Facebook.
Что делать, если у потребителя неудовлетворительное качество электроэнергии? Необходимо подать письменную жалобу электрораспределительной компании.
Сколько рассматривается жалоба? В течение 15 дней, а в случае проведения измерений – в течение 30 дней.
Если жалоба не рассмотрена в этот срок? В случае несоблюдения указанных сроков компания предоставляет компенсацию.
Компания должна будет устранить причины неудовлетворительного качества:
Если компания отклоняет жалобу потребителя? Компания должна предоставить документы, подтверждающие его вину, или результаты измерения (в течение не менее 7 дней), подтверждающие соблюдение параметров показателей качества электрической энергии. В случае несогласия с результатами рассмотрения жалобы потребитель можете обратиться в НКРЭКУ.
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