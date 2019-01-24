НКРЭКУ предоставила инструкцию относительно жалоб на качество электроэнергии

Потребители могут подать письменную жалобу электрораспределительной компании относительно неудовлетворительного качества электрической энергии.

Об этом сообщает глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко в Facebook.

Что делать, если у потребителя неудовлетворительное качество электроэнергии? Необходимо подать письменную жалобу электрораспределительной компании.

Сколько рассматривается жалоба? В течение 15 дней, а в случае проведения измерений – в течение 30 дней.

Если жалоба не рассмотрена в этот срок? В случае несоблюдения указанных сроков компания предоставляет компенсацию.

Компания должна будет устранить причины неудовлетворительного качества:

в срок 30 дней в случае возможности их устранения оперативными действиями персонала;

в срок 180 дней в случае необходимости проведения строительных работ или замены элементов сети.

Если компания отклоняет жалобу потребителя? Компания должна предоставить документы, подтверждающие его вину, или результаты измерения (в течение не менее 7 дней), подтверждающие соблюдение параметров показателей качества электрической энергии. В случае несогласия с результатами рассмотрения жалобы потребитель можете обратиться в НКРЭКУ.