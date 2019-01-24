Средняя зарплата в Украине превысила 10 тысяч

Средняя заработная плата в Украине в декабре 2018 года составила 10 573 гривны.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на данные Госкомстата.

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“Средняя заработная плата в Украине в декабре достигла 10573 грн, что в 2,8 раза больше показателя минимальной зарплаты. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, рост реальной зарплаты за декабрь к ноябрю составил 14,5%. Рост по году – 9,7%”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в отраслевом разрезе зарплаты в промышленности в декабре составили в среднем 11 563 грн. Существенно выше средних были зарплаты в секторе ИТ (15 518 грн), научно-технической деятельности (15 490 грн), страховой деятельности (более 18 тыс. грн). В региональном разрезе наибольший показатель средней зарплаты зафиксирован в Киеве – 16,5 тыс грн.

В правительстве отмечают, что достигнутый показатель средней зарплаты вполне соответствует расчетам и прогнозам Кабинета министров. Глава Правительства подчеркивал, что показатель в 10 тыс. грн – это ориентир, который будет достигнут по итогам года.

Он также отмечал, что в 2019 году показатель средней зарплаты прогнозируется на уровне 10,5 тыс. грн, хотя при росте экономики он может быть и выше.