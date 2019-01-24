Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 году

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В 2024 году Украина подаст заявку на вступление в Европейский союз.
Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время форума “От Крут до Брюсселя”. Мы идем своим путем”.
“В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз. Нет никакого сомнения, что мы получим и начнем выполнять план действий по вступлению Украины в НАТО”, – заявил Глава государства.
По его словам, такие амбициозные планы пока звучат слишком оптимистично, однако скептики так же не верили в то, что Украина получит безвиз с ЕС в условиях кризиса.
При этом он добавил, что количество владельцев биометрических паспортов уже превысило 12 млн украинцев, поэтому граждане страны могут свободно путешествовать в Евросоюз.
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