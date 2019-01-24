В Госслужбе занятости огласили, сколько денег могут максимально выплачивать безработному

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Численность занятого населения в Украине за последний год увеличилось на 185 тыс., достигнув показателя 16 млн 400 работающих, а уровень занятости вырос с 56,3% до 57,2%.
На учете Службы занятости состоят 340 тыс. человек, что на 45 тыс. меньше, чем в 2017 году.
Об этом сообщил председатель Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.
Любопытно, что в столице 90% безработных, которые зарегистрированы в Киевской службе занятости, имеют высшее образование.
“Почти 50% – это чиновники, судьи, прокуроры, администраторы высокого качества, которые потеряли работу”, – сообщил Ярошенко.
Читайте также: В Минздраве назвали среднюю зарплату семейных врачей в 2019 году
Трудоустройство для них является достаточно большой проблемой, поскольку Госслужба занятости предлагает в основном вакансии рабочих специальностей, что не коррелирует с запросами.
Помимо этого, чиновник отметил, что в течение прошлого года службе удалось трудоустроить 826 тыс. человек. Работает Государственная служба занятости с 200 тыс. работодателями, среди которых и такие крупные как “Укрзализныця”, “Укроборонпром”.
Предусмотренные выплаты для безработных в Украине варьируются, влияние оказывают размер стажа, а также заработной платы на момент освобождения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине продолжает стремительно расти уровень эмиграции5 ч. назад - 2003 9
ПриватБанк запустит онлайн-продажу валюты в Приват24Вчера, 17:00 - 2980 6
В Минздраве назвали среднюю зарплату семейных врачей в 2019 годуВчера, 13:20 - 2189 6
Коболев рассказал, сколько облгазы задолжали "Нафтогазу"Вчера, 15:15 - 441 5
В Европе назвали истинную цель Германии в отношении "Северного потока-2"5 ч. назад - 3215 4
ГФС сообщила о новой налоговой льготе для определенных категорий гражданВчера, 19:00 - 4608 3
В Европе назвали истинную цель Германии в отношении "Северного потока-2"5 ч. назад - 3215 4
ПриватБанк запустит онлайн-продажу валюты в Приват24Вчера, 17:00 - 2980 6
Китай составил новый рейтинг криптовалютВчера, 16:45 - 2328
В Украине продолжает стремительно расти уровень эмиграции5 ч. назад - 2003 9
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1313
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1591
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2791
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5170 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 11590 4