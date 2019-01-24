В Госслужбе занятости огласили, сколько денег могут максимально выплачивать безработному

Численность занятого населения в Украине за последний год увеличилось на 185 тыс., достигнув показателя 16 млн 400 работающих, а уровень занятости вырос с 56,3% до 57,2%.

На учете Службы занятости состоят 340 тыс. человек, что на 45 тыс. меньше, чем в 2017 году.

Об этом сообщил председатель Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.

Любопытно, что в столице 90% безработных, которые зарегистрированы в Киевской службе занятости, имеют высшее образование.

“Почти 50% – это чиновники, судьи, прокуроры, администраторы высокого качества, которые потеряли работу”, – сообщил Ярошенко.

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Трудоустройство для них является достаточно большой проблемой, поскольку Госслужба занятости предлагает в основном вакансии рабочих специальностей, что не коррелирует с запросами.

Помимо этого, чиновник отметил, что в течение прошлого года службе удалось трудоустроить 826 тыс. человек. Работает Государственная служба занятости с 200 тыс. работодателями, среди которых и такие крупные как “Укрзализныця”, “Укроборонпром”.

Предусмотренные выплаты для безработных в Украине варьируются, влияние оказывают размер стажа, а также заработной платы на момент освобождения.

Мои fiнансы:

Максимально возможная сумма может составлять 7700 грн.

Минимальная выплата – 610 грн.

По данным Госстата в декабре безработными зарегистрировались в Госслужбе занятости 341,7 тыс. человек, которые получают ежемесячно в среднем 2876 грн помощи.

Средняя заработная плата в Украине в декабре 2018 года составила 10 573 грн.