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В Минздраве назвали среднюю зарплату семейных врачей в 2019 году

В Минздраве назвали среднюю зарплату семейных врачей в 2019 году

Средняя зарплата семейных врачей в Украине в 2019 году составляет от 15 до 25 тысяч гривен.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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“На уровне семейных врачей первичного звена – (зарплата достигает – ред.) от 15-ти до 25-ти тысяч. Это в зависимости от количества пациентов и в каком месте, и это либо педиатр, либо это семейный врач, либо терапевт. И очень важно также сказать, что опрос показывает, что 76% украинцев не только выбрали своего врача, но они также довольны своим выбором. Три четверти уже довольны своими врачами”, – сказала Супрун.

По ее оценке, заработная плата врачей и медсестер в связи с медицинской реформой выросла в два-три раза.

Также она связывает увеличение заработной платы с внедрением новых правил оплаты, когда человек выбирает своего семейного врача сам.

По материалам УНН
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