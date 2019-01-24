В Украине выросла задолженность по выплате зарплаты

В Украине задолженность по выплате заработной платы за 2018 год выросла на 276,7 миллиона гривен, или на 11,7%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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По состоянию на 1 января общая сумма задолженности по зарплате составила 2645,1 млн грн, что на 174,3 млн грн, или на 6,2% меньше, чем месяцем ранее.



По данным ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 января составляла 1455,7 млн грн, что на 165,4 млн грн меньше, чем месяц назад.

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Больше всего по заработной плате работникам задолжали:

В Донецкой области – 467 млн грн.