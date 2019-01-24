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Гройсман дал прогноз средней зарплаты в 2019

Гройсман дал прогноз средней зарплаты в 2019

Показатель средней зарплаты в Украине в 2019 году составит около 10,5 тыс. грн, хотя при условии роста экономики он может быть и выше.

Об этом в эфире одного из общенациональных телеканалов сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«Среднюю зарплату прогнозируем около 10,5 тыс. грн, но я убежден, что этот показатель будет выше», – сказал премьер-министр.

Он отметил, что в вопросе оплаты труда ориентир один – создать такие условия, при которых украинцы возвращались бы домой и работали в Украине.

«Я за то, чтобы украинцы работали в Украине и получали достойную зарплату. И мы придем к тому, что зарплата украинцев будет высокой», – сказал Владимир Гройсман.

Справка finance.ua:

  • По итогам 11 месяцев 2018 года средняя зарплата в Украине превысила 9 тыс. грн, а в процентном измерении ее рост составил более 12%.
  • При показателе потребительской инфляции в 9,8%, такой рост означает, что рост доходов украинцев превышает рост цен.
По материалам Урядовий портал
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