Гройсман дал прогноз средней зарплаты в 2019

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Показатель средней зарплаты в Украине в 2019 году составит около 10,5 тыс. грн, хотя при условии роста экономики он может быть и выше.
Об этом в эфире одного из общенациональных телеканалов сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Читайте также: Откуда и сколько денег привозят в Украину трудовые мигранты
«Среднюю зарплату прогнозируем около 10,5 тыс. грн, но я убежден, что этот показатель будет выше», – сказал премьер-министр.
Он отметил, что в вопросе оплаты труда ориентир один – создать такие условия, при которых украинцы возвращались бы домой и работали в Украине.
«Я за то, чтобы украинцы работали в Украине и получали достойную зарплату. И мы придем к тому, что зарплата украинцев будет высокой», – сказал Владимир Гройсман.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
GfK: украинцы готовы платить за платное ТВ почти в два раза больше, чем год назадВчера, 15:00 - 1183 12
Банки отказались менять украинцам изношенные доллары - экспертВчера, 13:00 - 10210 11
Снижение цены на газ для населения приведет к проблемам с МВФ - экспертВчера, 14:00 - 1737 9
Назвали последствия массовой трудовой миграцииВчера, 16:00 - 3400 8
НБУ до конца года может снизить учетную ставку до 15-17% - банкирыВчера, 08:00 - 1287 4
Банки отказались менять украинцам изношенные доллары - экспертВчера, 13:00 - 10210 11
Госстат выяснил, что самые большие заработки в Винницкой областиВчера, 17:00 - 4048 2
Назвали последствия массовой трудовой миграцииВчера, 16:00 - 3400 8
За крупными заемщиками в Украине установлен контроль: как изменится кредитованиеВчера, 20:00 - 2323
Электромобили не остановят рост спроса на нефть - экономистВчера, 21:00 - 1906 1
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1028
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1452
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2636
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4958 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 11285 4