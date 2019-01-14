День финансов, 25 января: деньги от мигрантов, рейтинг бесплатных кредиток, госдолг + 2 млрд долл

Пятница, 25 января: Откуда и сколько денег привозят в Украину мигранты, и какую бесплатную кредитку лучше выбрать.

Госдолг Украины за год увеличился на 2 млрд долларов. Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2018 года составил 78,32 млрд долларов (2,17 трлн грн). По итогам ноября 2018 года государственный и гарантированный государством долг Украины вырос до 74,76 млрд долларов.

ЕС прекращает печать банкнот номиналом 500 евро. Европейский центральный банк с 27 января прекращает печать банкнот номиналом 500 евро. Их прекратят печатать 17 из 19 национальных центральных банков стран Еврозоны.

Украинские банки за 2018 год увеличили капитал на 10 млрд грн. Регулятивный капитал банков Украины за 2018 год вырос на 10,3 млрд грн до 126,1 млрд грн. По информации НБУ, средний норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 января 2019 г. составляет 16,18%, что существенно превышает требования законодательства (не менее 10%).

Кстати, всегда найти бесплатную кредитную карту от украинских банков вам поможет портал finance.ua:

А на днях мы даже составили рейтинг лучших бесплатных кредиток (по версии нашего портала).

Деньги мигрантов: Международная организация по миграции пришла к выводу, что трудовая миграция в странах Юго-Восточной и Восточной Европы и Центральной Азии – один из непосредственных источников наполнения казны страны, а также развития экономики. Сумма денежных переводов из заграницы в 2017 году составила 12,1 млрд долларов. Сумма впечатляющая и составляет более 8% украинского ВВП за 2017 год по данным НБУ.

Владельцам авто на “еврономерах” напомнили о серьезных штрафах. С конца мая текущего года штрафные санкции, которые будут применяться к владельцам авто на еврономерах, вырастут до 170 тысяч гривен. В отдельных случаях предусматривается возможность конфискации таких авто.