Госдолг Украины за год увеличился на 2 млрд долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2018 года составил 78,32 млрд долларов (2,17 трлн грн), информирует пресс-служба Министерства финансов.

Государственный и гарантированный государством внешний долг – 50,46 млрд долларов, или 1,4 трлн грн (64,43%);

государственный и гарантированный государством внутренний долг – 27,86 млрд долларов или 771,41 млрд грн (35,57%).

“В течение 2018 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 26,94 млрд и в долларовом эквиваленте … на 2,02 млрд долл.” – сообщает Минфин.

Напомним, по итогам ноября 2018 года государственный и гарантированный государством долг Украины вырос до 74,76 млрд долларов.

В январе Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты по госдолгу предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд грн, из которых: 239,24 млрд грн (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд грн (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.