Откуда и сколько денег привозят в Украину трудовые мигранты

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Международная организация по миграции (МОМ) пришла к выводу, что трудовая миграция в странах Юго-Восточной и Восточной Европы и Центральной Азии (ЮВЕВЕЦА) – один из непосредственных источников наполнения казны страны, а также развития экономики. При этом ее значимость может быть ничуть не меньше, чем у госкредитов или инвестиций.
Одним из примеров таких экономик выступает Украина.
Исходя из данных МОМ, сумма денежных переводов из заграницы в 2017 году составила 12,1 млрд долларов, при этом, полученные данные НБУ несколько скромнее: 9,3 млрд долларов.
Разница в данных объясняется достаточно просто самим же Нацбанком: “Составление статистики частных переводов – более сложная задача, по сравнению с другими компонентами платежного баланса, поскольку необходимо комбинировать различные источники информации (данные финансового сектора, опрос трудовых мигрантов, оценки на основании модели данных), в зависимости от наличия тех или иных данных. Во многих случаях это приводит к недооценке объемов и асимметрии в данных разных стран”.
Сумма впечатляющая и составляет более 8% украинского ВВП за 2017 год по данным НБУ, или же 11% по данным МОМ.
И даже эта сумма составляет более 8% ВВП за 2017 год. Если же верить данным МОМ о 12,1 млрд дол. – это составляет почти 11% украинского ВВП.
Если смотреть по странам, то наибольший рост популярности для трудовой миграции у Польши. Доля страны в количестве частных денежных переводов составляла 33,6% (3,1 млрд дол. в Украину). Для сравнения, в 2015 году эти цифры равнялись 19,1% (1,3 млрд дол.). В 2018 объемы поступлений практически не изменились – 2,7 млрд дол. По итогам 9 месяцев.
Поступления из России продемонстрировали существенное сокращение, в 2015 году объем частных переводом был на уровне Польши – 19,1%, но уже к 2017 году сократился до 13,9%. За 9 месяцев 2018 года и вовсе сократился до 10,7% (0,8 млрд долларов).
По данным НБУ, рейтинг ТОП-10 стран наибольших поступлений за последние 4-5 лет не изменился: Польша, Россия, США, Чехия, Италия, Великобритания, Германия, Кипр, Израиль и Греция.
Если же судить о деньгах, поступающих только по официальным каналам, страны существенно меняются местами в рейтинге. По суммам переводов через официальные каналы рейтинг выглядит так: США, Великобритания, Германия, Кипр, Израиль, Польша, Россия, Италия, Греция, Виргинские острова.
По динамике переводов с учетом всех каналов рейтинг возглавляет Израиль – 163,7%. Но по итогам трех кварталов 2018 года сумма переводов в Украину увеличилась только на 30%. Ощутимый прирост объема переводов в 2017 году показала и Польша – 156,5%. За три квартала 2018-го прирост составил лишь 20%. Третье место в 2017 году заняла Турция – 150%. Причем в 2018-м она еще больше нарастила темпы – до 154%.
Среди тенденций 2018 года – заметное увеличение объемов поступлений из Чехии, Великобритании, Германии, Виргинских островов, ОАЭ, Сингапура.
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