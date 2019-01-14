Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 48 0

Владельцам авто на "еврономерах" напомнили о серьезных штрафах уже с мая

Владельцам авто на "еврономерах" напомнили о серьезных штрафах уже с мая

С конца мая текущего года штрафные санкции, которые будут применяться к владельцам авто на еврономерах, вырастут до 170 тысяч гривен. В отдельных случаях предусматривается возможность конфискации таких авто.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области.

“Обращаем внимание, что законодательством устанавливается наказание не только для тех лиц, которые ввезли автомобили на еврономерах на территорию Украины, но и для тех, кто ими управляет. К тому же, к концу мая текущего года штрафные санкции, которые будут применяться, вырастут до 170 тысяч гривен, а в отдельных случаях предусматривается возможность применения конфискации таких авто”, – отметили в пресс-службе.

При этом в ведомстве напомнили, что вступили в силу законы об изменениях в Налоговый и Таможенный кодексы Украины в части налогообложения и растаможки авто на еврономерах.

Одной из норм предусмотрено освобождение от ответственности за нарушение таможенных правил тех лиц, которые ввезли такие авто в период с 1 января 2015 года по 24 ноября 2018 года и нарушили нормы таможенного законодательства Украины, однако обратились в таможню для их легализации в срок до конца мая 2019 года.

Таможня обратилась ко всем владельцам авто с иностранной или временной регистрацией с просьбой своевременно пройти процедуру оформления транспортного средства.

Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на finance.ua.

Выбрать карту для водителя

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Технологии&Авто
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина