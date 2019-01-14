Владельцам авто на "еврономерах" напомнили о серьезных штрафах уже с мая

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С конца мая текущего года штрафные санкции, которые будут применяться к владельцам авто на еврономерах, вырастут до 170 тысяч гривен. В отдельных случаях предусматривается возможность конфискации таких авто.
Об этом сообщает пресс-служба главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области.
“Обращаем внимание, что законодательством устанавливается наказание не только для тех лиц, которые ввезли автомобили на еврономерах на территорию Украины, но и для тех, кто ими управляет. К тому же, к концу мая текущего года штрафные санкции, которые будут применяться, вырастут до 170 тысяч гривен, а в отдельных случаях предусматривается возможность применения конфискации таких авто”, – отметили в пресс-службе.
При этом в ведомстве напомнили, что вступили в силу законы об изменениях в Налоговый и Таможенный кодексы Украины в части налогообложения и растаможки авто на еврономерах.
Одной из норм предусмотрено освобождение от ответственности за нарушение таможенных правил тех лиц, которые ввезли такие авто в период с 1 января 2015 года по 24 ноября 2018 года и нарушили нормы таможенного законодательства Украины, однако обратились в таможню для их легализации в срок до конца мая 2019 года.
Таможня обратилась ко всем владельцам авто с иностранной или временной регистрацией с просьбой своевременно пройти процедуру оформления транспортного средства.
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