ТОП-10 кредиток, за выпуск и обслуживание которых не нужно платить

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Мы оценили все карты по семи критериям:
1. Срок льготного периода, на протяжении которого можно пользоваться кредитными деньгами бесплатно.
2. Годовая процентная ставка (стоимость пользования кредитными средствами вне льготного периода).
3. Наличие кэшбэка.
4. Комиссия за пополнение в кассе. Некоторые банки берут комиссию за пополнение своих карт наличными в кассах отделений.
5. Комиссия за снятие наличных.
6. Возможность получения кредитной карты без справки о доходах.
7. Максимальный кредитный лимит без справки о доходах.
Чтобы рассказать вам об особенностях того или иного пластика, подготовили целый материал:
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