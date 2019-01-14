Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 29 0

ТОП-10 кредиток, за выпуск и обслуживание которых не нужно платить

ТОП-10 кредиток, за выпуск и обслуживание которых не нужно платить

Ищете кредитную карту, за которую не нужно платить? Портал finance.ua составил рейтинг из 10 самых популярных бесплатных кредиток, доступных для заказа в нашем каталоге.

Мы оценили все карты по семи критериям:

1. Срок льготного периода, на протяжении которого можно пользоваться кредитными деньгами бесплатно.
2. Годовая процентная ставка (стоимость пользования кредитными средствами вне льготного периода).
3. Наличие кэшбэка.
4. Комиссия за пополнение в кассе. Некоторые банки берут комиссию за пополнение своих карт наличными в кассах отделений.
5. Комиссия за снятие наличных.
6. Возможность получения кредитной карты без справки о доходах.
7. Максимальный кредитный лимит без справки о доходах.

Чтобы рассказать вам об особенностях того или иного пластика, подготовили целый материал:

Лучшие бесплатные кредитные карты 💳

Если нам не верите, у вас всегда имеется возможность проанализировать все самостоятельно. А также выбрать оптимальный для себя вариант:

Каталог кредитных карт 🕵️‍♂️

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина