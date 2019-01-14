ТОП-10 кредиток, за выпуск и обслуживание которых не нужно платить

Ищете кредитную карту, за которую не нужно платить? Портал finance.ua составил рейтинг из 10 самых популярных бесплатных кредиток, доступных для заказа в нашем каталоге.

Мы оценили все карты по семи критериям:

1. Срок льготного периода, на протяжении которого можно пользоваться кредитными деньгами бесплатно.

2. Годовая процентная ставка (стоимость пользования кредитными средствами вне льготного периода).

3. Наличие кэшбэка.

4. Комиссия за пополнение в кассе. Некоторые банки берут комиссию за пополнение своих карт наличными в кассах отделений.

5. Комиссия за снятие наличных.

6. Возможность получения кредитной карты без справки о доходах.

7. Максимальный кредитный лимит без справки о доходах.

Чтобы рассказать вам об особенностях того или иного пластика, подготовили целый материал:

Если нам не верите, у вас всегда имеется возможность проанализировать все самостоятельно. А также выбрать оптимальный для себя вариант: