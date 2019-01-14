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Украинские банки за 2018 год увеличили капитал на 10 млрд грн (инфографика)

Украинские банки за 2018 год увеличили капитал на 10 млрд грн (инфографика)

Регулятивный капитал банков Украины за 2018 год вырос на 10,3 млрд грн до 126,1 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

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По информации НБУ, средний норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 января 2019 г. составляет 16,18%, что существенно превышает требования законодательства (не менее 10%).

Другие нормативы по системе также значительно превышают требования, установленные для банков в Украине.

В то же время норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (не более 25%) находится на уровне 19,83%.

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По материалам РБК-Украина
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