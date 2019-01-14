Украинские банки за 2018 год увеличили капитал на 10 млрд грн (инфографика)

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Регулятивный капитал банков Украины за 2018 год вырос на 10,3 млрд грн до 126,1 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
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По информации НБУ, средний норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 января 2019 г. составляет 16,18%, что существенно превышает требования законодательства (не менее 10%).
Другие нормативы по системе также значительно превышают требования, установленные для банков в Украине.
В то же время норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (не более 25%) находится на уровне 19,83%.
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