ЕС прекращает печать банкнот номиналом 500 евро — Нацбанк

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Европейский центральный банк с 27 января прекращает печать банкнот номиналом 500 евро. Их прекратят печатать 17 из 19 национальных центральных банков стран Еврозоны.
Центральные банки Германии и Австрии продолжат выпускать банкноты номиналом 500 евро до 26 апреля 2019 года, после чего так же прекратят это делать.
Отмечается, что несмотря на прекращение выпуска, банкноты останутся платежным средством на территории Еврозоны. Так же их будут обменивать банки Украины.
Банкнота номиналом в 500 евро является одной из самых платежеспособных банкнот в мире. Такие банкноты часто подделывали мошенники. Также их использовали для перевозки нелегально полученных денег торговцы оружием и наркотиками. В частности из-за этого в ЕС приняли решение постепенно вывести из оборота эти деньги.
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