День финансов: сколько лет надо копить на квартиру, какие депозиты предпочитают украинцы, почему Ford может уйти из РФ

Понедельник, 14 января. Начнем неделю с хорошего?

Местные дороги станут лучше на 14,7 млрд гривен. Именно столько денег выделяет правительство на ремонт местных дорог в 2019 году. Это на 3 млрд больше, чем в прошлом году. Не обошлось и без очередной цитаты-напутствия от господина Гройсмана: “Украинцы должны ездить по хорошим дорогам не только между крупными городами, но и небольшими поселками”, – написал премьер в Facebook. И хотя сумма внушительная, редакции finance.ua эта новость лишь кажется хорошей. Нет уверенности, что вся сумма докатится до местных дорог.

Правительство также обещает обновить общественный транспорт в регионах. В рамках проекта Европейского инвестиционного банка “Городской общественный транспорт” украинские города получат 227 автобусов, 153 троллейбуса, 56 трамваев, 35 вагонов метрополитена. В этом году обещают также провести реконструкцию фуникулера в Киеве.

Больше депозитов. Валютных и разных. Объем гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за год – в 2018-м – увеличился на 14,5% – до 268,9 млрд грн, в то время как в иностранной валюте – на 1,6% – до 8,6 млрд долл. США. Объем гривневого депозитного портфеля украинцев по итогам года превысил докризисный уровень, который банковская система имела в 2013 году.

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«Зеленые» электростанции. От ОАЭ – Украине. Ряд инвестиционных компаний из Объединенных арабских эмиратов заинтересовались профинансировать строительство электростанций, работающих на альтернативных источниках энергии. И где бы вы думали? Да, да – в Украине. Отмечается, что, кроме строительства солнечных и ветроэлектростанций, арабские инвесторы могут инвестировать в производство электроэнергии из бытовых отходов, а также развитие экологического транспорта. Посмотрим, смогут ли договориться инвесторы с Государственным агентством по энергоэффективности. Но пока эта новость кажется хорошей.

Ford уходит из России? Предлагаем вам решить самим, для кого эта новость может оказаться хорошей: для украинцев, самой компании Ford либо России? Как бы там ни было, если верить источникам СМИ – в американской компании Ford, которая проводит оптимизацию европейского отделения, уже практически решен вопрос по поводу закрытия двух заводов в России, на которых выпускают автомобили Focus, Fiesta, Mondeo и EcoSport. По официальной версии, и словам вице-президента Ford Стивена Армстронга, который отвечает за рынки Европы, Ближнего Востока и Африки, совместное предприятие Ford Sollers убыточно. Окончательное решение о его будущем будет принято во втором квартале 2019 года.

При среднем доходе в 9 тыс. сможете насобирать на квартиру. По подсчетам журналистов, при ежемесячных доходах в 9249 гривен украинцу потребуется 19 лет, чтобы накопить на квартиру в Киеве. И это при том, что средняя цена квадратного метра в столице – 23 400 грн. А средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве составляет 38 тыс. долларов (около 1 млн грн). Квартиру купить сможете – это уже хорошо. Но пока вызывает сомнения сама методика подсчетов СМИ. Проверьте сами.