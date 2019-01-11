В этом году правительство обещает обновить общественный транспорт в регионах

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В рамках проекта Европейского инвестиционного банка “Городской общественный транспорт” украинские города получат 227 автобусов, 153 троллейбуса, 56 трамваев, 35 вагонов метрополитена.
Об этом сообщает Правительственный портал в Facebook.
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“В 2019 году украинские города обновят автопарк общественного транспорта! В рамках проекта Европейского инвестиционного банка “Городской общественный транспорт” они получат 227 автобусов, 153 троллейбуса, 56 трамваев, 35 вагонов метрополитена”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что также в этом году будет проведена реконструкция фуникулера в Киеве.
Сообщается, что в 2018 году в рамках этого проекта было закуплено 167 троллейбусов, и благодаря этому Одесса обновила троллейбусный парк на 28%, Кременчуг – на 70%, Днепр – на 17%, Ровно и Кривой Рог – на 10%.
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