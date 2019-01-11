Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 41 0

В этом году правительство обещает обновить общественный транспорт в регионах

В этом году правительство обещает обновить общественный транспорт в регионах

В рамках проекта Европейского инвестиционного банка “Городской общественный транспорт” украинские города получат 227 автобусов, 153 троллейбуса, 56 трамваев, 35 вагонов метрополитена.

Об этом сообщает Правительственный портал в Facebook.

Читайте также: В Минрегионе планируют модернизировать остановки общественного транспорта

“В 2019 году украинские города обновят автопарк общественного транспорта! В рамках проекта Европейского инвестиционного банка “Городской общественный транспорт” они получат 227 автобусов, 153 троллейбуса, 56 трамваев, 35 вагонов метрополитена”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что также в этом году будет проведена реконструкция фуникулера в Киеве.

Сообщается, что в 2018 году в рамках этого проекта было закуплено 167 троллейбусов, и благодаря этому Одесса обновила троллейбусный парк на 28%, Кременчуг – на 70%, Днепр – на 17%, Ровно и Кривой Рог – на 10%.

По материалам depo.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина