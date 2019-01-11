Ford уходит из России: СМИ выяснили, какие заводы закроются

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В американской компании Ford, которая проводит оптимизацию европейского отделения, уже практически решен вопрос по поводу закрытия двух заводов в России, на которых выпускают автомобили Focus, Fiesta, Mondeo и EcoSport.
Об этом сообщило специализированное издание “Авторевю” со ссылкой на собственные источники.
Выпуск автомобилей, по данным источников на рынке, прекратят совместные предприятия Ford Sollers во Всеволожске Ленинградской области РФ и в Набережных Челнах.
После сворачивания производства выпускаемые на них модели автомобилей либо уйдут с российского рынка, либо станут импортными. По данным издания, в России сохранится сборка только одной модели Ford – фургона Transit, который выпускают в Елабуге. Там же производят кроссоверы Explorer и Kuga, судьба которых остается под вопросом.
По словам вице-президента Ford Стивена Армстронга, который отвечает за рынки Европы, Ближнего Востока и Африки, совместное предприятие Ford Sollers убыточно. Окончательное решение о его будущем будет принято во втором квартале 2019 года.
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