Гройсман рассказал, сколько выделили на ремонт местных дорог в этом году

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В 2019 году на ремонт местных дорог правительство выделяет 14,7 млрд грн, что на 3 млрд больше, чем в прошлом году.
Об этом в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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“В 2019 году на восстановление местных дорог правительство выделяет 14,7 млрд грн. Это на 3 млрд больше, чем в прошлом году. Украинцы должны ездить по хорошим дорогам не только между крупными городами, но и небольшими поселками”, – написал Гройсман.
В то же время чиновник подчеркнул, что местные дороги – это ответственность прежде всего областных государственных администраций.
“Будем жестко контролировать и требовать качественной работы”, – уточнил он.
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