Омелян рассказал, кто должен устранять дефекты в ремонте дорог

В Украине осуществили мониторинг ремонта дорог в 12 областях, все дефекты должны устранить подрядчики, которые выполняли соответствующие работы.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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“Большой мониторинг дорог был проведен в сентябре-ноябре этого года. В рамках проекта (ПР ООН «Мониторинг добропорядочности и прозрачности организации и выполнения ремонтов дорог Украины») представители общественных организаций проводили обследование объектов капитального и текущего ремонтов автомобильных дорог государственного и местного значения под руководством профессиональных инженеров-дорожников с привлечением представителей ОГА”, – отметил Омелян.

Он добавил, что в проекте было задействовано 13 общественных организаций, которые работали в 12 областях, а именно – Киевской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Тернопольской, Черниговской, Одесской, Винницкой,Черкасской, Херсонской и Николаевской.

“Исследовано около 80% участков дорог местного значения и 30% государственного значения, работы на которых выполнялись в 2016-2018 годах и в этом году были переданы на баланс областей. Обследовано 400 объектов, составлены отчеты с описанием выявленных дефектов. Все отчеты переданы в областные службы автомобильных дорог и соответствующие подразделения ОГА”, – отметил Омелян.

Он добавил, что работы по строительству и ремонту дорог выполнялись с гарантией, а следовательно, все эти дефекты должны быть устранены за счет компаний, которые их строили.

По результатам исследования, среди основных выявленных недостатков были: колейность (такое повреждение дорожного покрытия зафиксировано на 50% обследованных объектов в Винницкой и Херсонской областях); выбоины (в частности на 21% обследованных объектов в Киевской области); дефекты обочины (в частности на 70-80% обследованных объектов в Черкасской, Черниговской, Винницкой областях).

Кроме того, дефекты дорожной разметки зафиксировали на 64% обследованных дорог в Тернопольской и Киевской областях. Трещины дорожного покрытия также часто фиксировали, в частности на 50% обследованных объектов в Киевской области и более 30% в Полтавской и Одесской областях

В марте 2018 года КМУ утвердил Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы. Общий объем финансирования составит почти 300 млрд грн. Программа определяет отсутствие эффективной и независимой системы контроля качества как одну из основных причин низкого качества дорог в Украине.