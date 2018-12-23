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Стало известно, сколько дорог хотят построить в Украине в 2019 году

Стало известно, сколько дорог хотят построить в Украине в 2019 году

В Украине в 2019 году планируется построить около 4 тысяч километров автомобильных дорог, почти на том же уровне, что и в этом году.

Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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“По количеству дорог в следующем году, мы примерно ориентируемся на такое же количество, которое было построено в 2018 году – около 4 тыс. км”, – сказал он.

Также отметил, что в 2019 году Дорожный фонд будет увеличен на 25%.

Кроме того, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не исключил, что в следующем году будет начато строительство платных дорог в Украине.

По материалам УНН
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