На украинские дороги потратили рекордную сумму - Омелян

На ремонт дорог в Украине потратили более 50 млрд грн, учитывая все источники финансирования, что является рекордной суммой.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает пресс-служба министерства.

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“За этот год мы инвестировали 32,6 млрд грн в дорожное строительство напрямую с Дорожного фонда. Фактически, по всем остальным источникам финансирования, – это почти 50 млрд грн – рекордная сумма для Украины”, – рассказал министр.

Омелян также добавил, что Мининфраструктуры и Укравтодор являются лидерами по использованию международных средств.

“Если традиционно выборка в Украине колеблется в рамках 20-30%, на дорожных работах мы уже имеем 50%”, – подчеркнул он.