Компании из ОАЭ заинтересованы построить «зеленые» электростанции в Украине — правительство

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Ряд инвестиционных компаний из Объединенных арабских эмиратов заинтересовались профинансировать строительство электростанций, работающих на альтернативных источниках энергии в Украине.
В частности, об этом сообщили представители министерства энергетики и промышленности ОАЭ во время встречи с председателем Государственного агентства по энергоэффективности Украины Сергеем Савчуком.
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По итогам встречи стороны договорились разработать ряд проектов, в которых смогли бы принять участие инвесторы из ОАЭ.
В правительстве отмечают, что ОАЭ является одним из мировых лидеров по внедрению «зеленых» технологий.
«ОАЭ имеют амбициозную цель в возобновляемой энергетике — увеличить долю «чистой» энергии как минимум до 44% и уменьшить вредные выбросы углерода на 70% к 2050 году», — сообщает пресс-служба Кабмина.
Отмечается, что, кроме строительства солнечных и ветроэлектростанций, арабские инвесторы могут инвестировать в производство электроэнергии из бытовых отходов, а также развитие экологического транспорта.
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