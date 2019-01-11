Украинцы за год нарастили депозиты в валюте

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Объем гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за год – в 2018-м – увеличился на 14,5% – до 268,9 млрд грн, в то время как в иностранной валюте – на 1,6% – до 8,6 млрд долл. США.
Об этом сообщает НБУ.
“Объем депозитного портфеля банков в национальной валюте в 2018 году вырос на 10% – до 539,7 млрд грн. При формировании сбережений украинцы отдавали предпочтение вкладам в национальной валюте. Объем гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за год увеличился на 14,5% – до 268,9 млрд грн, в то время как в иностранной валюте – на 1,6% до 8,6 млрд долл. США”, – указали в Нацбанке.
При этом, в декабре рост составил 4,3% и 1,8% соответственно.
“В результате объем гривневого депозитного портфеля украинцев по итогам года превысил докризисный уровень, который банковская система имела в 2013 году. Притоку средств во вклады в национальной валюте способствовали высокие темпы роста заработной платы в 2018 году, более привлекательные процентные ставки по гривневым депозитам, чем по валютным, а также умеренная волатильность курса гривны в течение года”, – отметили в НБУ.
Объем средств бизнеса в национальной валюте в платежеспособных банках за год увеличился на 5,9% – до 270,1 млрд грн. Это также самый высокий показатель с докризисного периода. В декабре гривневый депозитный портфель бизнеса вырос на 16%, добавили в центральном банке.
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