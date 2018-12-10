День финансов, 13 декабря: об учетной ставке, графике банков на праздники, "успехах" ЗАЗа

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Четверг, 13 декабря. Спикер дня – Национальный банк Украины.
Решение по учетной ставке. НБУ оставил учетную ставку на уровне. По итогам предыдущего заседания монетарного комитета, 25 октября, НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. До этого повышение стоимости денег происходило шесть раз.
Транш “под елочку”. В НБУ ожидают, что очередной транш поступит после принятия решения до Рождества, то есть до 25 декабря. Сумма первого транша по программе stand-by, по предварительным оценкам, составит $1,4-1,9 млрд. Окончательная сумма будет известна после заседания совета директоров.
Если банкнота “устала”. Украинцы смогут сдавать изношенные гривневые банкноты не только в НБУ, но и в отделения уполномоченных банков: “Ощадбанк”, “ПриватБанк” и “Райффайзен Банк Аваль”. К значительно поврежденным банкнотам будут относить те, которые потеряли платежные признаки в результате пожаров, наводнений, загрязнения химикатами. Данный процесс начнет действовать с 2019 года.
График работы банков на праздники. Нацбанк определил порядок работы банковской системы в период завершения отчетного года. В период с 29 декабря 2018 года по 3 января 2019 года включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Нацбанком 28 декабря 2018 года. Подробный график работы банковской системы смотрите здесь.
Зачем нам своп с Китаем? Отвечает господин Смолий. С его слов, валютный своп на 15 миллиардов юаней с Китаем обеспечит расчеты по торговым операциям, которых сегодня между Китаем и Украиной становится больше. Глава НБУ отмечает, что отсутствие убытков, которые были бы возможны при учтении курса при использовании третьей валюты, выгодно как для импортеров, так и для экспортеров.
Новости без НБУ:
Пеня за долги по коммуналке. Долги за коммунальные услуги накапливает практически каждая десятая квартира, поэтому парламентарии предусмотрели наказание, чтобы дисциплинировать украинцев. Согласно новому закону о жилищно-коммунальных услугах, за долги по коммуналке будут штрафовать. За каждый день просрочки после 20 числа месяца штраф будет составлять 0,01%. Нововведение вступит в силу в 2019 году.
Автопрому все хуже. По предварительным подсчетам «Укравтопрома», в ноябре выпуск автотранспорта в Украине сократился на 49% по сравнению с прошлым годом. Практически всю ноябрьскую статистику по легковым автомобилям сформировал завод «Еврокар» – 439 машин. В свою очередь ЗАЗ выпустил всего один легковой автомобиль. Напомним, в прошлом году – 160 машин.
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