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Смолий объяснил, зачем Украине своп с Китаем на 15 миллиардов юаней

Смолий объяснил, зачем Украине своп с Китаем на 15 миллиардов юаней

Валютный своп с Китаем обеспечит расчеты по торговым операциям, которых сегодня между Китаем и Украиной становится больше.

Об этом рассказал глава НБУ Яков Смолий на брифинге 13 декабря.

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По его словам, отсутствие убытков, которые были бы возможны при учтении курса при использовании третьей валюты, выгодно как для импортеров, так и для экспортеров.

Использование средств, задействованных в свопе, также возможно для пополнения золотовалютных резервов – к этому Украина прибегала в 2015 году, отметил Смолий.

“Китайский юань входит в корзину валют МВФ, поэтому в случае раскрытия свопа мы можем пополнить золотовалютные резервы”, – сказал Смолий, подчеркнув, что пока такой необходимости нет.

“Пока мы не открываем этот своп – он подписан, доступен нам в течение трех лет”, – отметил глава НБУ.

По материалам Економічна Правда
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