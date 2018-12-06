Китай возобновил валютный своп с Украиной на 15 млрд юаней

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Национальный банк Украины и Народный банк Китая возобновили двусторонний договор о валютном свопе для валют юань/гривна еще на три года.
Максимальная сумма валютного свопа остается неизменной – 15 млрд юаней, что сейчас эквивалентно 62 млрд грн (свыше $2,2 млрд).
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Договор о валютном свопе 10 декабря подписали председатель Национального банка Украины Яков Смолий и председатель Народного банка Китая Й Ган во время рабочего визита Якова Смолия в Пекин.
Подписанный договор – уже третья подобная сделка между Национальным банком Украины и Народным банком Китая. Срок действия предыдущего трехлетнего договора о валютном свопе на сумму до 54 млрд грн и 15 млрд юаней истек в июне 2018 года.
“Китай – это второй крупнейший торговый партнер Украины по товарообороту, а роль юаня в международной торговле растет. Доступ к средствам, полученным по договору, будет способствовать осуществлению торговли между Украиной и Китаем в юанях. Договор будет способствовать дальнейшей экономическом сотрудничестве между нашими двумя странами”, – заявил Яков Смолий.
По словам главы Народного банка Китая, экономическое сотрудничество между Китаем и Украиной укрепляется: “Возобновление нашего двустороннего валютного свопа будет способствовать дальнейшему развитию торговли и инвестиций между двумя странами и углублению двусторонних экономических связей”.
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