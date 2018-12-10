НБУ объявил график работы банков на новогодние праздники

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НБУ определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года:
Об этом говорится на сайте регулятора.
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