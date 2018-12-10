Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 352 0

НБУ объявил график работы банков на новогодние праздники

НБУ объявил график работы банков на новогодние праздники

НБУ определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года:

Об этом говорится на сайте регулятора.

  • 27, 28 декабря 2018 года СЭП будет работать в режиме продленного банковского дня – на два часа.
  • 29 декабря 2018 года до 13.00 в СЭП могут проводиться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в Национальный банк Украины и органы Государственной казначейской службы Украины. Национальный банк и органы Государственной казначейской службы Украины могут проводить платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15.00.
  • 30, 31 декабря 2018 года, 1, 5, 6 и 7 января 2019 года СЭП, система электронной почты Национального банка Украины, депозитарий Национального банка Украины, Система СЕРТИФ, Автоматизированная информационная система “Реестр договоров с нерезидентами 2” работать не будут.
  • 2 января 2019 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день осуществляться не будут.
  • 3, 4 и с 8 января 2019 года СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.
     
    Как отметили в НБУ, в период с 29 декабря 2018 года по 3 января 2019 года включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком Украины 28 декабря 2018 года.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина