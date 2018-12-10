В НБУ сообщили, сколько рассчитывают получить от МВФ

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитывает на положительное решение совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по вопросу продолжения сотрудничества с Украиной и ожидает поступления первого транша по новой программе stand-by до 25 декабря.
Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий.
“Заседание совета директоров МВФ запланировано на вторник, 18 декабря, где будет рассматриваться украинский вопрос. Мы ожидаем положительное решение по программе stand-by взамен действующей сегодня программы EFF и ожидаем, что очередной транш поступит после принятия решения до Рождества (25 декабря)”, – сказал он во время брифинга в Киеве в четверг.
Глава НБУ добавил, что сумма первого транша по программе stand-by, по предварительным оценкам, составит $1,4-1,9 млрд. Окончательная сумма будет известна после заседания совета директоров.
Как сообщалось, Украина рассчитывает на принятие советом директоров Фонда в декабре решения об открытии новой 14-месячной программы поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года. Предполагается, что программа stand-by объемом около $3,9 млрд поможет Украине поддерживать макростабильность в период проведения президентских и парламентских выборов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы начали за бесценок продавать «еврономера»8 ч. назад - 5601 22
Украине не избежать повышения пенсионного возраста — Всемирный банкВчера, 20:00 - 2503 21
Украинцы будут платить пеню за долги по коммуналке4 ч. назад - 2308 12
Потребители газа без счетчиков начали получать платежки с доначислениями за 30 месяцев3 ч. назад - 1934 10
ДТЭК и Vestas начинают строительство Орловской ВЭС стоимостью 135 млн евро9 ч. назад - 1200 10
Украинцы начали за бесценок продавать «еврономера»8 ч. назад - 5601 22
Samsung прекращает производство смартфонов в Китае11 ч. назад - 4349 5
Илон Маск замахнулся на заводы General MotorsВчера, 22:30 - 3445 1
Украине не избежать повышения пенсионного возраста — Всемирный банкВчера, 20:00 - 2503 21
Украинцы будут платить пеню за долги по коммуналке4 ч. назад - 2308 12
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1079
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2414 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1814 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 5474 6
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 2211 2