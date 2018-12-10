Украинцы будут платить пеню за долги по коммуналке

В Украине, согласно новому закону о жилищно-коммунальных услугах, за долги по коммуналке будут штрафовать. Размер такого штрафа составит 0,01% за каждый день просрочки после 20 числа месяца.

Об этом говорится в законе о ЖКУ.

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Нововведение вступит в силу в 2019 году. Долги за коммунальные услуги накапливает практически каждая десятая квартира. И, как рассказывают в КГГА, иногда не платят даже состоятельные семьи, живущие в дорогих районах столицы. Совокупный долг за коммуналку растет с каждым годом.

Чтобы дисциплинировать украинцев, парламентарии предусмотрели наказание за долги – пеню в 0,01%. То есть, если заплатить за коммуналку с опозданием на год, размер пени составит всего лишь 3,65% от суммы долга.

Кстати, штрафы – распространенная в Европе практика. Злостным неплательщикам не только отключают воду и электроэнергию, их заставляют платить большие штрафы.

Следует учитывать, что несвоевременная оплата приводит к проблемам во всей сфере ЖКХ. Так, если не платить за горячую воду, предприятие-поставщик не сможет расплатиться за используемый объем холодной воды и газа. Предприятие, которое занимается водоснабжением, не сможет вовремя заплатить за электроэнергию.

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