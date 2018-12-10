НБУ принял решение по учетной ставке

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Национальный банк Украины (НБУ) вновь решил оставить без изменения учетную ставку на уровне 18% годовых.
Об этом сообщается на веб-сайте НБУ.
“Правление НБУ приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых. Текущие и прогнозные монетарные условия являются достаточно жесткими для обеспечения снижения инфляции до цели 5% в 2020 году”, – указанно в сообщении.
Соответствующее решение №834-рш “О размере учетной ставки” утверждено правлением НБУ 13 декабря 2018 года.
Нацбанк по итогам предыдущего заседания монетарного комитета, 25 октября, сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. До этого НБУ шесть раз повышал стоимость денег: с 12,5% до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года, до 16% годовых с 26 января 2018 года, до 17% годовых со 2 марта 2018 года, до 17,5% годовых с 13 июля и до 18% годовых с 7 сентября.
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