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В ноябре выпуск автотранспорта сократился на 50%

В ноябре выпуск автотранспорта сократился на 50%

По предварительным данным ассоциации «Укравтопром», ноябрьский выпуск автотранспорта в Украине по сравнению с прошлым годом сократился на 49% до 520 ед.

Об этом сообщает “Укравтопром”.

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Легковое подразделение национального автопрома закончило месяц с показателем 440 автомобилей, продемонстрировав двукратное падение относительно своего результата годичной давности. Практически всю ноябрьскую статистику по легковым автомобилям сформировал завод «Еврокар», где было собрано 439 машин, на 40% меньше чем годом ранее.

Один легковой автомобиль был произведен на ЗАЗе. Как объяснили на заводе, производство автомобиля прошло в тестовом режиме с целью проверки тех. состояния оборудования и технологических процедур. Напомним, в ноябре прошлого года ЗАЗ произвел 160 л.а.

Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составило всего 2 единицы, что в 14,5 раза меньше ноябрьского результата 2017 года.

Автобусное производство упало на 13%, до 78 шт..

Всего с начала года в Украине было изготовлено 6350 ед. автотранспортных средств или на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

  • Легковых автомобилей – 5463 шт. (-17%);
  • Коммерческих – 132 шт. (-69%);
  • Автобусов – 755 шт. (+10%).

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По материалам Укравтопром
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