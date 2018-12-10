В ноябре выпуск автотранспорта сократился на 50%

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
По предварительным данным ассоциации «Укравтопром», ноябрьский выпуск автотранспорта в Украине по сравнению с прошлым годом сократился на 49% до 520 ед.
Об этом сообщает “Укравтопром”.
Читайте также: Продажи б/у автомобилей выросли на 84%
Легковое подразделение национального автопрома закончило месяц с показателем 440 автомобилей, продемонстрировав двукратное падение относительно своего результата годичной давности. Практически всю ноябрьскую статистику по легковым автомобилям сформировал завод «Еврокар», где было собрано 439 машин, на 40% меньше чем годом ранее.
Один легковой автомобиль был произведен на ЗАЗе. Как объяснили на заводе, производство автомобиля прошло в тестовом режиме с целью проверки тех. состояния оборудования и технологических процедур. Напомним, в ноябре прошлого года ЗАЗ произвел 160 л.а.
Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составило всего 2 единицы, что в 14,5 раза меньше ноябрьского результата 2017 года.
Автобусное производство упало на 13%, до 78 шт..
Всего с начала года в Украине было изготовлено 6350 ед. автотранспортных средств или на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кстати, если вы стали владельцем нового авто, то готовы порадовать вас специальными картами для водителей. Получайте дополнительные скидки, кэшбэк и многое другое.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Госбюджете впервые за 5 лет сокращают расходы на обслуживание Президента и АдминистрацииВчера, 08:45 - 953 24
Насиров: я продолжу работу в ГФСВчера, 15:00 - 1542 12
Порошенко выделил 500 млн грн на компенсацию убытков "Укрпочты" за доставку пенсийВчера, 11:30 - 658 11
В Украине запретят сплошную застройку в городахВчера, 10:00 - 2328 11
Нафтогаз в этом году обеспечил 18% поступлений госбюджетаВчера, 12:30 - 426 10
Сбербанк решил обрезать названиеВчера, 10:45 - 2635 3
Тарифы на коммунальные услуги ежегодно будут расти на 10-20%, - прогноз МЭРТВчера, 08:00 - 2477 7
В Украине запретят сплошную застройку в городахВчера, 10:00 - 2328 11
С января 2019 года изменят систему проверок бизнесаВчера, 09:00 - 1696 1
Насиров: я продолжу работу в ГФСВчера, 15:00 - 1542 12
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 961
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2301 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1764 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 5340 5
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 2161 2