День финансов, 6 ноября: больше претензий к "Газпрому", налогов для бизнеса, платежных систем

Вторник, 6 ноября. Если вы еще не в курсе – у Finance.ua появился канал Telegram. Сегодня у нас небольшой праздник: за несколько дней на канал @Finance_ukr уже подписались больше 300 человек. Получили много восторженных отзывов. Спасибо! А тем, кто еще не заходил на наш канал – не беда. Ниже ссылка:

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К другим новостям дня:

Больше претензий. “Нафтогаз Украины” увеличил претензии к Газпрому по новому арбитражем до более 12 млрд долл. Кстати, НАК уже взыскал по решению арбитража 2,1 млрд долл. в виде газа и 18 млн долл. деньгами.

“Траншей не будет”? Траншей от Международного валютного фонда по действующей кредитной программе (EFF) Украина уже не получит. Такое мнение высказали опрошенные эксперты. Программа МВФ stand-by будет открыта для Украины после окончания нынешней программы расширенного финансирования, срок действия которой подходит к концу в марте 2019 года.

Приватный кредит. Одна из первых мыслей, которая приходит в голову, когда нужно перевести деньги на чью-то карту, оплатить коммуналку, оформить депозит или кредит – обратиться в “Приват”. Сегодня Finance.ua решил разобрать все детали по кредитам ПриватБанка.

Если субсидию не начислили, а платить надо. В правительстве дали разъяснение, что делать, если в платежке, поступившей за октябрь, не учтена субсидия на воду, газ, тепло. Ранее в Минсоцполитики рассказали об оплате после повышения цены на газ с 1 ноября 2018 года.

Налог на выведенный капитал для бизнеса. Министерство финансов Украины считает возможным введение налога на выведенный капитал (НВК) только для малого и среднего бизнеса. По оценке Минфина, прямые потери бюджета в случае введения НВК для всех действующих плательщиков налога на прибыль предприятий с 1 января 2019 года составят 46,7 млрд грн.

JCB и Украина. Платежная система Японии JCB, одна из пяти крупнейших платежных систем мира, заинтересована в выходе на украинский рынок. Об этом сообщает пресс-служба НБУ по итогам встречи председателя НБУ Якова Смолия с генеральным менеджером международной платежной системы JCB Такаши Суецугу.

Интересуетесь продажами, технологиями, маркетингом? Не проходите мимо FinRetail 2018. 23 ноября организаторы обещают собрать под одной крышей ключевых игроков финансового сектора. Будет много кейсов, презентаций технологических новаций и обсуждений. Среди участников FinRetail такие интересные спикеры, как: Coоснователь MonoBank и Fintech Band – Олег Гороховский, Генеральный директор Укрпочты – Игорь Смелянский; Региональный менеджер Google Украина – Андрей Радевич и многие другие. Больше информации о событии по ссылке.