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23 ноября FinRetail собирает ключевых игроков финансового сектора

23 ноября в Киеве 3-я практическая конференция FinRetail 2018 собирает всех ключевых игроков финансового сектора для обмена опытом и лучшими кейсами 2018 г. по маркетингу и продажам. Презентации технологических новаций, обсуждения законодательных инициатив и новых правил регулирования рынка — все это на FinRetail. Всего ожидается более 300 участников.

Среди спикеров конференции:
- Coоснователь MonoBank и Fintech Band – Олег Гороховский.
- Генеральный директор Укрпочта – Игорь Смелянский.
- Генеральный директор Advanter Group – Андрей Длигач.
- Член Правления ОТР Банк – Лилия Лазепко.
- Основатель Taqanu – Balasz Nemethi.
- Сооснователь и CEO Yelloan – Michael Diguet.
- Региональный менеджер Google Украина – Андрей Радевич.
- Начальник управления стратегии и реформирования банковской системы – Михаил Видякин.
- Руководитель проектов и программ BankID, ISO20022 НБУОлег Цыганов.
- Член Нацкомфинуслуг – Александр Залетов.
- Председатель Правления, ассоциация ВАФКАнна Замазеева.
- Руководитель направления работы с торговыми предприятиями, Приватбанк – Евгений Васильцов.

И многие другие.

В этом году на FinRetail 2018 много зарубежных экспертов. Представители Литвы, Польши, Болгарии, Германии и Франции готовы поделиться своим опытом и последними разработками в сфере скоринга и технологий удаленной идентификации, чат-ботов, искусственного интеллекта.

В выставочной демо-зоне участники смогут протестировать виртуальные очки от компании SMART Business, оценить последние разработки платежных сервисов от Platon, Fondy, UaPay. Принять участие в розыгрыше ценных призов.

Подробно ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте.

Организаторы: Finance.ua, компания BankOnline, финансовый портал Минфин, ассоциация ВАФК.

Место проведения: Киев, ул. Липковского, 1А, РК «Ультрамарин», 3-й этаж.

По материалам Finance.UA
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