23 ноября FinRetail собирает ключевых игроков финансового сектора

23 ноября в Киеве 3-я практическая конференция FinRetail 2018 собирает всех ключевых игроков финансового сектора для обмена опытом и лучшими кейсами 2018 г. по маркетингу и продажам. Презентации технологических новаций, обсуждения законодательных инициатив и новых правил регулирования рынка — все это на FinRetail. Всего ожидается более 300 участников.



Среди спикеров конференции:

- Coоснователь MonoBank и Fintech Band – Олег Гороховский.

- Генеральный директор Укрпочта – Игорь Смелянский.

- Генеральный директор Advanter Group – Андрей Длигач.

- Член Правления ОТР Банк – Лилия Лазепко.

- Основатель Taqanu – Balasz Nemethi.

- Сооснователь и CEO Yelloan – Michael Diguet.

- Региональный менеджер Google Украина – Андрей Радевич.

- Начальник управления стратегии и реформирования банковской системы – Михаил Видякин.

- Руководитель проектов и программ BankID, ISO20022 НБУ – Олег Цыганов.

- Член Нацкомфинуслуг – Александр Залетов.

- Председатель Правления, ассоциация ВАФК – Анна Замазеева.

- Руководитель направления работы с торговыми предприятиями, Приватбанк – Евгений Васильцов.

И многие другие.

В этом году на FinRetail 2018 много зарубежных экспертов. Представители Литвы, Польши, Болгарии, Германии и Франции готовы поделиться своим опытом и последними разработками в сфере скоринга и технологий удаленной идентификации, чат-ботов, искусственного интеллекта.

В выставочной демо-зоне участники смогут протестировать виртуальные очки от компании SMART Business, оценить последние разработки платежных сервисов от Platon , Fondy, UaPay. Принять участие в розыгрыше ценных призов.

Подробно ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте.

Организаторы: Finance.ua, компания BankOnline , финансовый портал Минфин , ассоциация ВАФК.

Место проведения: Киев, ул. Липковского, 1А, РК «Ультрамарин», 3-й этаж.