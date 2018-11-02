"Нафтогаз" увеличил претензии к "Газпрому" до более 12 млрд долларов

НАК “Нафтогаз Украины” увеличил претензии к ПАО “Газпром” по новому арбитражем до более 12 млрд долл.

Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

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“И мы выиграем новый арбитраж. Наши исковые требования уже превышают 12 млрд долл. Возможно, мы выиграем не все, но если не будет зрады в Украине, мы выиграем значительные суммы”, – убежден он.

Витренко также рассказал, что НАК уже взыскал по решению арбитража 2,1 млрд долл. в виде газа и 18 млн долл. деньгами.