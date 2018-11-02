Если субсидия еще не начислена: как платить за коммуналку

В правительстве дали разъяснение, что делать, если в платежке, поступившей за октябрь, не учтена субсидия на воду, газ, тепло.
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Субсидиантам рекомендуют платить свой обязательный платеж, тот, который им был рассчитан ранее, в сентябре 2018 года. А размер своей субсидии плательщики могут увидеть на сайте subsidii.ioc.gov.ua.
Мои fiнансы:
Ранее в Минсоцполитики давали разъяснение по оплате после повышения цены на газ с 1 ноября 2018 года. Оплата будет в зависимости от площади помещения:
- Квартира 65 кв. м. – 2121,3 грн.
- Жилье в пределах 80 кв. м. – 2417,3 грн.
- Сумма, которую получат на домохозяйство при монетизации – 600-700 грн.