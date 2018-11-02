Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 223 0

Если субсидия еще не начислена: как платить за коммуналку

Если субсидия еще не начислена: как платить за коммуналку

В правительстве дали разъяснение, что делать, если в платежке, поступившей за октябрь, не учтена субсидия на воду, газ, тепло.

Читайте также: Сколько получают украинцы при монетизации субсидий

Субсидиантам рекомендуют платить свой обязательный платеж, тот, который им был рассчитан ранее, в сентябре 2018 года. А размер своей субсидии плательщики могут увидеть на сайте subsidii.ioc.gov.ua.

Мои fiнансы:

Ранее в Минсоцполитики давали разъяснение по оплате после повышения цены на газ с 1 ноября 2018 года. Оплата будет в зависимости от площади помещения:

  • Квартира 65 кв. м. – 2121,3 грн.
  • Жилье в пределах 80 кв. м. – 2417,3 грн.
  • Сумма, которую получат на домохозяйство при монетизации – 600-700 грн.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина