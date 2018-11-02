Минфин назвал условие для введения налога на выведенный капитал

Министерство финансов Украины считает возможным введение налога на выведенный капитал (НВК) только для малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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“Реальной возможностью для введения НВК без угрозы фискальной устойчивости сейчас видим его введение для малого и среднего бизнеса с годовым объемом дохода до 200 млн грн и использование компенсатора в виде условной уплаты авансом НВК в размере 50% от суммы налоговых обязательств с налога на прибыль за 2018 год только для этой группы плательщиков”, – говорится в заявлении

Как отметили в министерстве, в этом случае 98% от всего количества юридических лиц перейдут на уплату НВК и получат преимущества от этого налога. Плательщиками налога на прибыль останутся около 4 500 компаний с годовым объемом дохода более 200 млн грн, которые задекларировали 85% общей суммы налога на прибыль (по данным годового декларирования 2017 года).

“Такая модель налогообложения обсуждалось с МВФ и после тяжелых переговоров была согласована как возможная”, – сообщили в Минфине.

По оценке Министерства финансов, прямые потери бюджета в случае введения НВК для всех действующих плательщиков налога на прибыль предприятий с 1 января 2019 года составят 46,7 млрд грн.

В Минфине напомнили, что согласно позиции МВФ, Украина сможет получить транши займа только в случае принятия сбалансированного бюджета.

“То есть специалисты МВФ готовы воспринимать положительно только подход к внедрению НВК, который не приведет к бюджетному дефициту не только в 2019 году, но и в последующих годах”, – отмечается в заявлении.