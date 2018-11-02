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Минфин назвал условие для введения налога на выведенный капитал

Минфин назвал условие для введения налога на выведенный капитал

Министерство финансов Украины считает возможным введение налога на выведенный капитал (НВК) только для малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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“Реальной возможностью для введения НВК без угрозы фискальной устойчивости сейчас видим его введение для малого и среднего бизнеса с годовым объемом дохода до 200 млн грн и использование компенсатора в виде условной уплаты авансом НВК в размере 50% от суммы налоговых обязательств с налога на прибыль за 2018 год только для этой группы плательщиков”, – говорится в заявлении

Как отметили в министерстве, в этом случае 98% от всего количества юридических лиц перейдут на уплату НВК и получат преимущества от этого налога. Плательщиками налога на прибыль останутся около 4 500 компаний с годовым объемом дохода более 200 млн грн, которые задекларировали 85% общей суммы налога на прибыль (по данным годового декларирования 2017 года).

“Такая модель налогообложения обсуждалось с МВФ и после тяжелых переговоров была согласована как возможная”, – сообщили в Минфине.

По оценке Министерства финансов, прямые потери бюджета в случае введения НВК для всех действующих плательщиков налога на прибыль предприятий с 1 января 2019 года составят 46,7 млрд грн.

В Минфине напомнили, что согласно позиции МВФ, Украина сможет получить транши займа только в случае принятия сбалансированного бюджета.

“То есть специалисты МВФ готовы воспринимать положительно только подход к внедрению НВК, который не приведет к бюджетному дефициту не только в 2019 году, но и в последующих годах”, – отмечается в заявлении.

По материалам РБК-Украина
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