Порошенко рассказал о позиции МВФ по налогу на выведенный капитал

Международный валютный фонд перешел к “определенному восприятия” налога на выведенный капитал.

Об этом во время встречи с представителями украинских и международных бизнес-ассоциаций заявил Петр Порошенко.

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“Больше времени на дискуссии с МВФ по налогу на выведенный капитал было потрачено разве что на правительственные дебаты по тарифам. От тотального отрицания этой реформы, от категорического “нет”, к счастью, МВФ перешел к ее определенному восприятию. Ключевые вопросы – бюджетные риски, компенсаторы, и очень важно, чтобы была найдена приемлемая модель и для правительства, и для Минфина, и для профильного комитета парламента, для наших международных партнеров и для украинского бизнеса”, – рассказал Порошенко.

Он добавил, что представители бизнеса вышли с инициативой, чтобы их представители были включены “и в переговорную группу с международными финансовыми организациями, и к обсуждению этого вопроса на комитете”.

“Это для того, чтобы дать возможность донести аргументацию, и в то же время убедить, что фискальных потерь не будет… Поэтому у меня будет просьба… Чтобы мы привлекли представителей бизнеса к участию в этой дискуссии”, – подчеркнул Порошенко и попросил при готовности собрать Нацсовет реформ.