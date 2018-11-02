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Крупнейшую платежную систему Японии заинтересовал украинский рынок - НБУ

Крупнейшую платежную систему Японии заинтересовал украинский рынок - НБУ

Крупнейшая платежная система Японии JCB, одна из пяти крупнейших платежных систем мира, заинтересована в выходе на украинский рынок.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook по итогам встречи председателя НБУ Якова Смолия, его первого заместителя Екатерины Рожковой, заместителя Сергея Холода с генеральным менеджером международной платежной системы JCB Такаши Суецугу.

«JCB – крупнейшая платежная система Японии и одна из пяти крупнейших платежных систем мира по объему выпущенных платежных карт и объему операций по оплате товаров и услуг – заинтересована в выходе на украинский рынок», – говорится в сообщении.

Такаши Суецугу сообщил о заинтересованности JCB в выходе на украинский рынок и намерении подать регулятору соответствующий пакет документов в ближайшее время.

Со своей стороны Смолий приветствовал намерение JCB работать в Украине, подчеркнув, что Нацбанк выступает за конкурентную среду на платежном рынке и единые правила регулирования для всех участников.

По материалам УКРИНФОРМ
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