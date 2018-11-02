"Траншей не будет": экономисты о сотрудничестве с МВФ

Траншей от Международного валютного фонда (МВФ) по действующей кредитной программе (EFF) Украина уже не получит. К такому выводу пришли опрошенные эксперты, пишет Сегодня.

“Вряд ли будут еще какие-то транши по действующей программе. Насколько я знаю, разногласия между Украиной и МВФ еще не сняты до конца. Украина слишком задержала с их (условиями программы. – Ред.) выполнением”, – считает доктор экономических наук Олег Яременко.

Ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАНУ Ярослав Жалило также считает, что нынешнюю программу кредитования можно считать завершенной.

“У меня нет инсайдерской информации. Но у меня сложилось впечатление, что по нынешней программе траншей уже не будет, если говорят о новой программе. Хотя это мое субъективное мнение”, – говорит Ярослав Жалило.

К такому же выводу пришел и эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

“Уже очевидно, что по программе расширенного финансирования выплат не будет. Принято решение, что вместо программы расширенного финансирования у нас будет финансирование в рамках программы stand-by. Там меньше объем, но она рассчитана на самый сложный период, когда у нас больше всего вырастают платежи”, – говорит экономист.

Справка Finance.ua

Программа МВФ stand-by будет открыта для Украины после окончания нынешней программы расширенного финансирования, срок действия которой подходит к концу в марте 2019 года.