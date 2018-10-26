День финансов, 30 октября: потери Безоса, успехи IT-сферы, опасения поляков

Вторник, 30 октября. Зарплаты, доходы, налоги.

Зарплаты столицы. Зарплата в сентябре этого года в сравнении с прошлым годом этого периода выросла на 12,9%. В пресс-службе Киевского городского центра занятости сообщили, кто в Киеве получает выше 15 тысяч гривен.

Пеня за задержку. Минсоцполитики разработали проект закона “Об усилении защиты прав работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя”. Если в этот раз законопроект поддержат, за каждый день задержки зарплат свыше 15 дней работодателей обяжут выплачивать пеню в размере учетной ставки НБУ.

IT-сфера в лидерах. Согласно данным исследования Ассоциации “IT Ukraine” и и Офиса эффективного регулирования (BRDO), сфера информационных технологий стала второй в Украине крупнейшей отраслью по экспорту услуг. Более 20% всех экспортируемых услуг. Интересно, что 80-85% затрат компаний в IТ-сфере приходится на зарплаты специалистам.

Потеря $19 млрд. Состояние основателя и владельца торговой интернет-компании Amazon Джеффа Безоса уменьшилось за два дня сразу на $19,2 млрд. Кошелек владельца Amazon стал “беднее” после публикации отчета деятельности интернет-компании за III квартал, показатели которой оказались ниже ожиданий рынка.

Опасения поляков. Украинцы стали меньше ездить на работу в Польшу. Наши соседи опасаются, что такая тенденция может повлиять и на рынок ФРГ, поскольку все больше украинцев отдают предпочтение Германии. Так, по подсчетам польских СМИ, 59% наших сограждан, которые уже работают в Польше могут уехать в Германию.

Первые в мире. Великобритания вводит в законодательство первые в своем роде цифровые налоги. Новое налогообложение на IT-компании, которое вступит в силу в 2020 году, сможет приносить более 500 млн долларов ежегодно. Оппоненты цифровых налогов, среди которых находятся лоббисты транснациональных корпораций, утверждают, что новые правила повлияют в первую очередь на маленькие фирмы.