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Великобритания введет первый в мире цифровой налог

Великобритания введет первый в мире цифровой налог

Великобритания вводит в законодательство первые в своем роде цифровые налоги.

Об этом сообщает Karyzhsky Communication со ссылкой на The Wall Street Journal.

Новое налогообложение на IT-компании, которое вступит в силу в 2020 году, сможет приносить более 500 млн долларов ежегодно.

Шаг Великобритании ввести первый в мире цифровой налог на местные доходы крупных IT-компаний – самый радикальный шаг индустриально развитой страны адаптировать налоговый кодекс под цифровую эру.

Десятки стран во всем мире рассматривают возможность введения подобных налогов на электронный сервис таких компаний, как Google или Facebook. Правительства этих стран надеются получить больше прибыли с сервисов, которые переходят в онлайн-режим.

Оппоненты цифровых налогов, среди которых находятся лоббисты транснациональных корпораций, утверждают, что новые правила повлияют в первую очередь на маленькие фирмы.

Сразу же после объявления о введении нового налогообложения Совет отрасли информационных технологий отметил, что “навязывание цифровых налогов негативно повлияет на инвестиционный климат в Великобритании и станет препятствием в создании новых рабочих мест”.

Напомним, среди 100 крупнейших мировых финтех-компаний – 18 из США, 12 из Великобритании и 11 из Китая. Они привлекают инвестиции рекордными темпами, отмечают эксперты.

По материалам Економічна Правда
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