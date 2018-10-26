В Польше сокращается поток рабочей силы из Украины - польские СМИ

Как сообщает издание RzeczPospolita, украинцы стали меньше ездить на работу в Польшу.
Согласно данным наших польских коллег, за последние три года количество рабочих с Украины сократилось на 7%.
В Польше опасаются, что такая тенденция может повлиять и на рынок ФРГ, поскольку все больше украинцев отдают предпочтение Германии.
По подсчетам издания, 59% наших сограждан, которые уже работают в Польше могут уехать в Германию.
Мои fiнансы:
- Большинство украинцев в Польше занимаются физическим трудом. Средняя зарплата за такую работу – 2100 злотых (15 тыс.564 грн по состоянию на 30 октября 2018 года – Ред.) в месяц.
- Средняя зарплата в Польше в первом полугодии 2018 составила 4572,12 злотых (33 тыс. 885 грн по состоянию на 30 октября 2018 года – ред.) в месяц.