В Польше сокращается поток рабочей силы из Украины - польские СМИ

Как сообщает издание RzeczPospolita, украинцы стали меньше ездить на работу в Польшу.

Согласно данным наших польских коллег, за последние три года количество рабочих с Украины сократилось на 7%.

В Польше опасаются, что такая тенденция может повлиять и на рынок ФРГ, поскольку все больше украинцев отдают предпочтение Германии.

По подсчетам издания, 59% наших сограждан, которые уже работают в Польше могут уехать в Германию.

Мои fiнансы:

Большинство украинцев в Польше занимаются физическим трудом. Средняя зарплата за такую работу – 2100 злотых (15 тыс.564 грн по состоянию на 30 октября 2018 года – Ред.) в месяц.