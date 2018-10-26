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В Польше сокращается поток рабочей силы из Украины - польские СМИ

В Польше сокращается поток рабочей силы из Украины - польские СМИ

Как сообщает издание RzeczPospolita, украинцы стали меньше ездить на работу в Польшу.

Согласно данным наших польских коллег, за последние три года количество рабочих с Украины сократилось на 7%.

В Польше опасаются, что такая тенденция может повлиять и на рынок ФРГ, поскольку все больше украинцев отдают предпочтение Германии.

По подсчетам издания, 59% наших сограждан, которые уже работают в Польше могут уехать в Германию.

Мои fiнансы:

  • Большинство украинцев в Польше занимаются физическим трудом. Средняя зарплата за такую работу – 2100 злотых (15 тыс.564 грн по состоянию на 30 октября 2018 года – Ред.) в месяц.
  • Средняя зарплата в Польше в первом полугодии 2018 составила 4572,12 злотых (33 тыс. 885 грн по состоянию на 30 октября 2018 года – ред.) в месяц.
По материалам Finance.UA
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