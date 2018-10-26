В Украине могут ввести пеню за задержку зарплат

В стенах Минсоцполитики разработан проект закона “Об усилении защиты прав работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя”.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Читайте также: Средняя зарплата в Украине может достичь 10 тыс. гривен в конце года, – Гройсман

Сейчас проект закона направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти и сторонам социального диалога.

“Его принятие будет способствовать обеспечению конституционных гарантий права работников на получение принадлежащих им средств по оплате труда и отвечать части Конвенции Международной организации труда №173 «О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности работодателя», – сказано в сообщении министерства.

Отметим, что это уже не первая попытка установить подобную пеню. Еще летом 2014 года Рада во втором чтении решила не поддерживать проект закона, который предлагал устанавливать пеню в случае невыплат заработной платы. Тогда предлагали пеню и в случае задержек с выплатами пенсий либо иных выплат, установленных законом.

Мои fiнансы:

Если в этот раз законопроект поддержат, за каждый день задержки зарплат свыше 15 дней работодателей обяжут выплачивать пеню в размере учетной ставки НБУ. Также работник будет вправе прекратить выполнение своих обязанностей в случае задержки зарплаты.

Если будет возбуждено дело о банкротстве работодателя, работнику полагается компенсация в размере трех среднемесячных заработных плат.

Пока законопроект только на рассмотрении. Но, если вам уже сегодня не хватает денег до зарплаты, с помощью портала Finance.ua за несколько минут можно подобрать для себя оптимальные условия по быстрому займу.