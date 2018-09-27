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Средняя зарплата в Украине может достичь 10 тыс. гривен в конце года, - Гройсман

Средняя зарплата в Украине может достичь 10 тыс. гривен в конце года, - Гройсман

В декабре 2018 года средняя зарплата в Украине может достичь 10 тысяч гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире “Свободы слова” на ICTV.

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“Мы на декабрь месяц сможем иметь среднюю заработную плату в Украине на уровне 10 тысяч гривен. Мы должны понимать, что средняя 10 тысяч – это значит, что кто-то получает пять, а кто-то – может и 15”, – сообщил Гройсман.

По его словам, рост минимальной зарплаты в Украине подтолкнет повышение средних заработных плат.

“В 2017 году мы начали процесс нормативного изменения минимальных зарплат. В новом бюджете мы имеем минимальную зарплату почти 4200 гривен. То есть этим нормативом мы подталкиваем рост средней заработной платы. Я убежден, что работодатели испытывают дефицит кадров и повышают зарплату”, – добавил он.

Глава правительства считает, что с повышением зарплат украинские “заробитчане” вернутся домой

“В принципе мы считаем, что если средняя зарплата в Польше условно 20 тысяч, а в Украине она будет соизмеримой 15 тысяч, то люди начнут возвращаться домой. Возможно, пока что лучше меньше получать, но дома. Это совсем другое. Я бы очень хотел, чтобы украинцы начали возвращаться”, – отметил Гройсман.

По материалам РБК-Украина
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