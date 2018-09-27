Премьер анонсировал "системное повышение" пенсий с марта 2019 года

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал индексацию пенсий с 1 марта 2019 года. По его словам, это будет “системное повышение, каждый год”.

Об этом Гройсман заявил в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

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“Мы повышаем пенсии, но я бы хотел, чтобы украинские пенсионеры получали еще выше. Уже с 1 марта мы проиндексируем пенсии и это будет системное повышение, каждый год. Но трудные задачи не выполняются мгновенно”, – подчеркнул он.

По словам премьера, сейчас у него есть 2 задачи: с одной стороны, не допустить краха экономики Украины из-за невыполнения обязательств перед международными партнерами, с другой – защитить людей.

Он отметил, что для этого разрабатывается система субсидий, которые компенсируют риски для незащищенных категорий.

“В 2017 году начался процесс изменения минимальной зарплаты. Этим мы подталкиваем рост, в частности средней зарплаты. Сегодня работодатели, испытывая дефицит кадров, уже идут на ее повышение.

Это означает, что в декабре мы сможем иметь среднюю зарплату 10 тыс грн”, – добавил он.