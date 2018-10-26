В центре занятости столицы назвали самые высокие зарплаты

В Киеве заработную плату выше 15 тысяч гривен зарабатывают опытные специалисты с техническими знаниями в сфере обслуживания офисной и промышленной инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского центра занятости.

Зарплата в сентябре этого года в сравнении с прошлым годом этого периода выросла на 12,9%. В августе эта цифра составляла 15,7%.

В Киеве наибольшую зарплату, по данным Киевского городского центра занятости, получают монтажники систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации, директора по маркетингу, и специалисты-аналитики по исследованию товарного рынка. Они зарабатывают от 20 тысяч гривен.

Мои fiнансы:

От 16 до 19 тыс. грн можно заработать, если устроиться главным инженером, директором дошкольных воспитательных учреждений, монтажником наружных трубопроводов и даже охранником.

Любопытно, что финансовые директора и режиссеры постановщики получают зарплату на уровне 15 тыс. грн.

От 14 тыс. грн зарабатывают менеджеры на автомобильном транспорте, начальники управления и кондитеры.

А если вы менеджер по маркетингу – можете рассчитывать на оклад от 13 тыс. грн.

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