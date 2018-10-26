Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 603 0

В центре занятости столицы назвали самые высокие зарплаты

В центре занятости столицы назвали самые высокие зарплаты

В Киеве заработную плату выше 15 тысяч гривен зарабатывают опытные специалисты с техническими знаниями в сфере обслуживания офисной и промышленной инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского центра занятости.

Зарплата в сентябре этого года в сравнении с прошлым годом этого периода выросла на 12,9%. В августе эта цифра составляла 15,7%.

В Киеве наибольшую зарплату, по данным Киевского городского центра занятости, получают монтажники систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации, директора по маркетингу, и специалисты-аналитики по исследованию товарного рынка. Они зарабатывают от 20 тысяч гривен.

Мои fiнансы:

  • От 16 до 19 тыс. грн можно заработать, если устроиться главным инженером, директором дошкольных воспитательных учреждений, монтажником наружных трубопроводов и даже охранником.
  • Любопытно, что финансовые директора и режиссеры постановщики получают зарплату на уровне 15 тыс. грн.
  • От 14 тыс. грн зарабатывают менеджеры на автомобильном транспорте, начальники управления и кондитеры.
  • А если вы менеджер по маркетингу – можете рассчитывать на оклад от 13 тыс. грн.

Если же ваша профессия не входит в перечень самых высокооплачиваемых в Киеве и вам не хватает денег до зарплаты – можете воспользоваться быстрым займом с помощью портала Finance.ua.

Получить деньги до зарплаты

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина