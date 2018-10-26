IT-сфера стала второй в Украине по экспорту услуг

Сфера информационных технологий стала второй в Украине крупнейшей отраслью по экспорту услуг. Более 20% всех экспортируемых услуг.

Согласно данным исследования Ассоциации “IT Ukraine” и и Офиса эффективного регулирования (BRDO), IT-сектору за первое полугодие текущего года удалось обогнать трубопроводный транспорт.

Так, в госбюджет Украины за прошлый год IT-компании заплатили 4,1 млрд гривен налогов.

Много сотрудников IТ-сферы оформляются как ФЛП (физические лица-предприниматели) и самостоятельно уплачивают единый налог. По данным ГФС, объем его поступлений в 2017 году составил 3,2 млрд гривен.

Интересно, что 80-85% затрат компаний в IТ-сфере приходится на зарплаты специалистам.

На конец 2017 года рынок IT в Украине насчитывал 127 тыс. специалистов.

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Доходы сотрудников IT-сферы в Украине в 7 раз превышают показатель средней зарплаты по стране.

Устроиться в IT сферу могут не только программисты или технические специалисты. Часто IT-компаниям требуются: дизайнеры, финансовые аналитики, специалисты по управлению персоналом и т.д. Более четверти сотрудников в командах IT-компаний Украины – нетехнические специалисты.

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