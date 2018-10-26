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За 2 дня самый богатый человек потерял $19 млрд

За 2 дня самый богатый человек потерял $19 млрд

Состояние самого богатого человека на планете – основателя и владельца торговой интернет-компании Amazon Джеффа Безоса – уменьшилось за два дня сразу на $19,2 млрд. Это новый рекорд финансовых потерь среди мультимиллиардеров за такой короткий срок.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой Bloomberg, кошелек владельца Amazon стал “беднее” после публикации отчета деятельности интернет-компании за III квартал, показатели которой оказались ниже ожиданий рынка. Amazon сообщила о выручке за 3-месячный период, завершившийся 30 сентября, в размере $56,6 млрд, что ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали доходности на уровне $57,1 млрд.

После этого произошло падение курса акций Amazon. В минувшую пятницу, 26 октября, ценные бумаги интернет-гиганта подешевели на 7,8%, а 29 октября – еще на 6,3%.

В результате Bloomberg сейчас оценивает состояние Безоса в $128,1 млрд, хотя еще в начале прошлого месяца оно составило $167,7 млрд.

В июле агентство обнародовало обновленный список 500 самых богатых людей на Земле. Возглавил его Безос с состоянием в $142 млрд. В первую тройку также вошли основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс ($94,2 млрд) и Марк Цукерберг ($81,6 млрд).

По материалам ИТАР-ТАСС
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